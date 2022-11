Terremoto in casa Aia, arrestato procuratore nazionale

Un terremoto, inaspettato. Il 9 novembre, a conclusione di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Milano, sono finiti in carcere 42 persone, tra queste il numero uno della procura federale Aia e cioè Rosario D'Onofrio. Ex militare sospeso per motivi disciplinare D'Onofrio in una intercettazione si vantava di riuscire, in pieno lockdown, i fatti si riferiscono al 2020, a superare i controlli delle forze dell'ordine proprio grazie alla sua divisa. «Roba da non credere - ci riferisce chi lo conosce personalmente - con noi sosteneva di far parte dei reparti speciali».

L'inchiesta farà il suo corso, gli auguriamo di riuscire a dimostrare la sua innocenza, ma nel frattempo l'Aia, e in particolare Alfredo Trentalange, corre il rischio di essere azzerata. «Non vorrei essere nei panni di Alfredo - continua il nostro interlocutore - temo il commissariamento». Ipotesi concreta perché Trentalange, da quando è diventato presidente, si è dimostrato meno malleabile di quanto la maggior parte della componente federale potesse immaginare.

Quale occasione migliore quindi? Perché è del tutto evidente che l'Aia nulla ha a che vedere con le vicende personali del procuratore nazionale, ma da chi è stato nominato? Chi ha ritenuto avesse l'integrità morale per occupare quell'incarico? Che genere di verifiche sono state fatte? Per tanto che si abbiano risposte adeguate le nubi restano.

Da queste colonne continueremo a sostenere la persona di Alfredo Trentalange, perché non è in discussione la sua storia, e non è in discussione la storia dell'Aia, dei suoi dirigenti e di tutti gli arbitri che con questo caso non hanno nulla a che spartire. Anzi, questo è il momento di stringersi a corte, di fare gruppo. L'Aia uscirà più forte di prima.