Test Miles 33 articolo duplicato

Per il calcio femminile lombardo il week end appena trascorso è stato quello della grande partenza dei campionati di settore giovanile, ma non solo. Accanto alle formazioni di Under 17 e Under 15, che si aggiungono all'Under 19 già attiva da due settimane, hanno preso il via infatti anche i due gironi di Promozione. Risultati, marcatori, giocatrici in evidenza: tutto disponibile sulla nostra applicazione accessibile anche dal giornale, contenente in esclusiva per il giornale cartaceo e digitale contenuti d'eccezione.

Insieme al racconto dal campo di Crema-Football Leon di Eccellenza, infatti, questa settimana abbiamo raccolto la testimonianza estremamente significativa di un tecnico che, recentemente approdato nel femminile dopo una carriera ad allenare i maschi, si è scontrato una consuetudine del settore che, a detta sua, è il vero peccato originale del calcio in rosa. L'ex Opera, Frog e Dresano Francesco Di Lao lancia un appello forte agli addetti ai lavori su cosa davvero significhi pensare al bene delle giovani calciatrici.

E ancora, intervista tu per tu con l'allenatore del Vighignolo Women Matteo Colombo che racconta come sia approdato nel mondo del calcio femminile, e di come non solo non l'abbia più mollato, ma sia riuscito a coinvolgere altre persone a sposarlo.