Mapello, cambio in panchina: Espinal cede il posto a Inacio

Dopo appena cinque partite sulla panchina della prima squadra del Mapello Vinicio Espinal è già ai saluti, quella arrivata al tecnico bergamasco è infatti una proposta impossibile da rifiutare: far parte dello staff tecnico della Lazio. Nelle partite disputate all'interno del Girone C il Mapello era sembrato fare passi avanti sotto la guida di Espinal, forte di una nuova cattiveria e coesione che sono valsi sei punti raccolti contro Speranza Agrate e Lemine Almenno.



Al sostituire il tecnico uscente sarà il vecchio compagno di squadra nonché grande amicoche ha disputato come giocatore la precedente stagione all'interno della rosa gialloblù.Di seguito il comunicato ufficiale della società:

La società Mapello comunica che Vinicio Espinal non sarà l’allenatore della prima squadra la prossima stagione calcistica.

Siamo estremamente onorati di annunciare la proposta ricevuta dalla S.S. Lazio, per il nostro ex mister il quale entrerà nello staff di una società di Serie A con cui svolgerà il ritiro estivo (dove saranno presenti i neo campioni d’Europa Immobile e Acerbi).

Siamo oltretutto lieti di affidare la guida tecnica della squadra all’amico e compagno Joelson Iniacio, che avrà il compito di proseguire l’ottimo lavoro intrapreso da Vinicio. Porgiamo un sincero in bocca al lupo a Vinicio per la sua nuova avventura, oltre che a Joelson per la prossima stagione calcistica alla guida dei gialloblù.

