Pinerolo, che colpo! Preso Dario Campagna dal Canelli Sds

Il ruggito del leone. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il ritorno prepotente del Pinerolo sul mercato. Dopo mesi in chiaro scuro, complice anche l'assenza dal campionato di Eccellenza 2.0 e la perdita di giocatori importanti, i biancoblù hanno deciso di riprendere nei migliori dei modi, tesserando giocatori di qualità ed esperienza. Proprio per questo motivo l'acquisto di Dario Campagna non può passare inosservato. Un giocatore dal vissuto enorme e, soprattutto, duttile, che andrà ad impreziosire la catena esterna di Rignanese. Dopo il rientro a casa di Maurizio Todaro e l'arrivo di Nicolò Bosco, il Pinerolo continua a fare spesa in quel di Canelli, cercando di colmare, almeno sulla carta, il gap con le altre squadre.

Ex capitano della Juventus primavera, Campagna ha vissuto tanti anni da professionista (spiccano i tre anni all'Hellas Verona, con cui ha conquistato anche la Serie B), alcuni anche da protagonista in Serie D, ed è un vero leader. Nonostante non sia più un ragazzino, nell'ultimo campionato ha messo in mostra una straordinaria condizione fisica, arando letteralmente la fascia destra. Proprio per questo Rignanese si gode il suo arrivo e non vede l'ora di averlo a disposizione per cominciare la scalata verso l'alto.