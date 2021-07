Rhodense, Raspelli: «L'obiettivo è salvarci il prima possibile»

Ieri sera, al centro sportivo di Lucernate di Rho, la Rhodense ha presentato la squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Ai nuovi acquisti già ufficializzati nelle scorse settimane si è aggiunto anche Lorenzo Mari, il sesto colpo del Direttore Sportivo Massimo Pasquetti. Esterno basso classe 2001, Mari è reduce da una buona stagione alla Leon con cui ha conquistato la promozione in Serie D.

Gabriele Raspelli, allenatore degli arancioneri, è soddisfatto del mercato fin qui svolto dalla società: «Stiamo cercando di costruire una squadra che ci permetta di raggiungere il prima possibile la salvezza, valutando poi nel corso del campionato se ci sarà la possibilità di essere anche più ambiziosi. Abbiamo preso giocatori in ruoli per noi fondamentali e abbiamo fatto tornare giocatori importanti. Ripartiremo dal 3-5-2 che abbiamo utilizzato a inizio anno, anche se l'obiettivo è quello di avere anche delle alternative per cambiare in corsa e non diventare prevedibili. Stiamo allestendo una rosa che abbia il giusto mix tra giovani ed esperti, da qui alla fine del mercato ci sarà ancora qualche sorpresa, soprattutto in attacco da affiancare Gentile e Caruso».

La Rhodense non ha partecipato al torneo che si è appena concluso, ma il tecnico non si mostra preoccupato per un possibile divario di condizione fisica coi giocatori che avevano ripreso l'attività: «Anche se non abbiamo giocato ci siamo ugualmente allenati, quindi è da maggio che i ragazzi hanno ricominciato a lavorare. Dal 16 agosto, quando riprenderemo, avremo tempo sufficiente per prepararci all'inizio del campionato. Poi c'è da dire che molte squadre hanno cambiato diversi giocatori, quindi avranno bisogno di tempo per amalgamare il gruppo».

Insieme alla squadra è stato presentato anche lo staff che affiancherà Raspelli: l'allenatore in seconda Lorenzo Digiglio, il preparatore dei portieri Sergio Maraia, il preparatore atletico Emanuele Costa, il match analyst Mario Enrico Braco e la fisioterapista Alessandra Crippa.