Accademia Pavese, Pedone inarrestabile: preso anche Salzano

Non si ferma la campagna acquisti di Davide Pedone, Direttore Sportivo dell’Accademia Pavese, che regala al tecnico Marco Molluso un altro giocatore in grado di fare la differenza: Roberto Salzano. L’attaccante, classe 1988, è reduce da un ottimo campionato con l’Alcione, che ha trascinato alla vittoria del campionato realizzando quattro reti tra cui quella decisiva proprio contro i biancorossi.

Salzano è il secondo rinforzo arrivato dagli Orange dopo Fabio Filadelfia e farà coppia in avanti con Alex Romano, andando così a comporre un tandem in grado di mettere in difficoltà ogni difesa. Salgono così a undici gli acquisti di Pedone in questa finestra di mercato e, secondo le indiscrezioni, pare che i fuochi d'artificio non siano ancora finiti.