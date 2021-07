Pavia, Menicucci on fire: ufficiali Elia Boari e Giacomo Giugno

Procede senza sosta il mercato del Pavia, che dopo alcune settimane di calma ha cambiato bruscamente ritmo a partire dall'acquisto di Zingari, procedendo ora a ritmo serrato. In appena ventiquattrore sono ben due i rinforzi presentati dal Direttore Generale Ettore Menicucci: Elia Boari, portiere esperto in arrivo dal Città di Sangiuliano e con un passato importante tra Eccellenza e Serie D, e Giacomo Giugno, giovane terzino reduce dall'esperienza all'Alcione agli ordini proprio di Omar Albertini, ora allenatore degli azzurri.

Continua così l'operazione di radicamento sul territorio della dirigenza: dopo aver affidato la squadra ad un tecnico che a Pavia è di casa, prima ha riportato in azzurro il terzino fedelissimo di Albertini, con cui ha fatto molto bene nelle ultime due stagioni, poi ha blindato la porta con un portiere di assoluta affidabilità, nato e cresciuto a pochi passi dal Fortunati.