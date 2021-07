Sant’Angelo, il primo rinforzo è il ritorno di Jan Casali

Comincia a muoversi anche il mercato del Sant’Angelo. In attesa di capire quanto verrà rinnovata la rosa a disposizione di Roberto Gatti, la prima operazione in entrata del Direttore Sportivo Davide Raineri è il ritorno di Jan Casali dal prestito al Fanfulla. Negli ultimi sei mesi in bianconero, l’attaccante classe 2003 ha collezionato cinque presenze in Serie D.

Nel frattempo si scalda anche il fronte dei rinnovi. Sono già cinque i calciatori che hanno deciso di continuare ad indossare la maglia rossonera: il metronomo Andrea Lazzaro, il centrocampista Riccardo Vaglio, il terzino Nicolò Ortolan, l’attaccante Silla Bubacare e il portiere Emanuele Alborghetti.