Si alza il sipario sulla nuova Base 96 guidata dal neo tecnico Fabio Corti

Sarà una stagione importante in casa Base 96: il taglio netto con il passato adottato dalla società in questa finestra di mercato estivo è stato netto ed evidente. Ai saluti quei giocatori che per anni hanno fatto la fortuna della Base, al loro posto un'organico completamente rinnovato dal tecnico alla rosa. Un progetto chiaro quello del DS Ernesto Lampugnani che nella serata di giovedì ha mostrato alla città di Seveso il nuovo corso rosso-verde per la prossima stagione.

La strada è segnata: per la panchina si è fatto affidamento su un tecnico come Fabio Corti, nome di prima fascia per quanto riguarda l'Eccellenza viste le positive esperienze con l'Olginatese in Serie D e con il Luciano Manara. Con lui una rosa che visto partire nomi importanti per la storia della Base come Cicola e Molteni, entrambi neo acquisti del Meda, al loro posto un organico nuovo, rinnovato che punta su un mix di giocatori giovani con un talento da sgrezzare e grandi nomi del panorama lombardo che possono alzare il livello della formazione di Seveso che con Corti punta ad un campionato di primo livello. «Quest'anno è avventura nuova per tutti noi - cosi il DS Lampugnani -. Una sola cosa mi aspetto dai ragazzi, che sappiano fare gruppo. La Nazionale in queste settimane ci ha raccontato di come il calcio sia fatto di un gruppo che se compatto può fare grandi cose. È finito un ciclo: ci sono stati tanti giocatori che sono stati qui per anni facendo la storia della Base e adesso dobbiamo cominciare una storia nuova. Non dobbiamo mettere in mostra niente, quanto più giocare l'uno per l'altro, se saremo squadra vera e allora riusciremo a dare fastidio a tutti. Per fare questo servono uomini veri e io sono sicuro che qui ci siano tanti giovani con questa caratteristica. Poi serve l'esperienza e in questa squadra ne abbiamo parecchia e grazie a ragazzi come Marinoni sono sicuro che riusciremo a crescere come squadra e raggiungere grandi traguardi».

Missione affidata come già detto a Fabio Corti, tecnico che nelle ultime stagioni ha raccolto grandi risultati con l'Olginatese ed il Luciano Manara prima della breve parentesi alla Pro Lissone. Queste le sue parole su questa nuova avventura: «Devo prima di tutto ringraziare la società per aver puntato su di me affidandomi questa prestigiosa panchina. Si tratta di una squadra che ha sempre avuto una grande storia e dove sono passate persone importanti per il mondo del calcio. Il gruppo, come ha detto bene Lampugnani, sarà fondamentale: un allenatore può fare mille cose in allenamento e studiare migliaia di schemi, ma se non si rema tutti dalla stessa parte diventa difficile puntare a certi obiettivi. Sono un allenatore che pretende tanto in campo, mi piace avere una squadra organizzata e che in campo sappia sempre cosa fare e come disporsi. Il campo poi come sempre sarà colui che ci dirà dove possiamo arrivare e a cosa possiamo ambire. Le partite si vincono in settimana, pretenderemo tanto in allenamento perché ho grande fiducia in questi ragazzi e credo che alla fine riusciremo a raggiungere grandi traguardi. Voglio fare un grande campionato: io vado in campo per vincere, non solo per partecipare. Bisognerà riuscire a dare il massimo per noi e per la società».