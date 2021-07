Lucento, dall'Alessandria arriva Mattia Miglietta

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quante volte l'abbiamo cantata. Quante volte ne abbiamo abusato, di questo testo. Eppure la storia di Mattia Miglietta, centrocampista classe 2002, e nuovo rinforzo del Lucento Calcio, fa parte proprio della categoria grandi amori. Dopo ben 5 anni all'Alessandria, Miglietta riabbraccia i colori rossoblù. Una trattativa che ha portato gioia e stupore, come sottolineato proprio nel comunicato di presentazione del Lucento. «Si tratta di un grande ritorno - scrivono - Dopo 5 anni di Alessandria, torna al Riconda il nostro mitico Mattia Miglietta (classe 2002), per farci impazzire con le sue magie! Bentornato a casa Mattia».