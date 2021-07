Mariano: i primi due acquisti rinforzano la rosa dalla cintola in su

Anche il Mariano inizia a muovere i suoi primi passi ufficiali in questa sessione di calciomercato. I comaschi inseriscono infatti un tassello a centrocampo e uno nel reparto offensivo. Il primo è Matteo Aldegani, classe 1994 in arrivo dalla Pontelambrese. Con gli arancioni ha disputato l'ultimo torneo d'Eccellenza, dopo una stagione e mezza caratterizzata da 36 presenze e 8 gol. Prima ancora tre stagioni per lui con la Cisanese, sempre in Eccellenza, dove, procedendo sempre a ritroso, nel 2015/2016 si mette in gioco con il Nibionno. Tra il 2012 e il 2015 Aldegani compete anche in Serie D tra le fila di Mapello Bonate, Lecco e Ponte San Pietro. Un centrocampista dunque ormai ben navigato nella categoria, che rappresenta il primo importante rinforzo per il Mariano.

Il secondo innesto, invece, è Aldo Hoxha, classe 1994 originario proprio di Mariano Comense. Nel suo curriculum qualche anno di Berretti con il Renate e un po' d'esperienza tra Promozione e Prima Categoria, quest'ultima affrontata con le maglie di Real Anzano e Missaglia, per un totale di 6 reti in 14 partite. L'ultima avventura è invece quella di Casati Arcore, caratterizzata da 6 gol in 20 match di Promo, categoria che l'ha visto scendere in campo anche tra le fila della Vis Nova. «Ringrazio la società Mariano e il mister Farina per la fiducia. - le prime parole di Hoxha - Personalmente sono contentissimo di giocare per la squadra della città in cui sono nato e non vedo l’ora di ricominciare la stagione e dare il mio contributo alla squadra. Forza Mariano!».