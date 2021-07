Accademia Pavese, Fabio Filadelfia: «Lotteremo al vertice»

Fabio Filadelfia aveva promesso che sarebbe tornato all’Accademia Pavese e ha mantenuto la parola. Dopo una stagione perfetta all’Alcione, con cui ha vinto il campionato da capitano regalando alla società Orange una storica promozione in Serie D, è tornato dove aveva giocato già tre stagioni lasciando un ottimo ricordo. Il suo arrivo è stato il primo di una lunga serie di grandi nomi, da Romano a Provasio, da Tomassone a Salzano, che possono far sognare in grande i tifosi.

Sei dispiaciuto per non essere rimasto all’Alcione a giocare la Serie D che avevi conquistato sul campo?

«Molto onestamente devo dire che non sarei potuto restare, perché col mio lavoro non sarei stato in grado di adempiere all’impegno richiesto che, salendo di categoria, è decisamente superiore. È bello lasciare la squadra dopo una stagione positiva, con una vittoria storica per la società. Per me è stata un’esperienza fantastica, anche a 34 anni vincere il campionato è stupendo e dell’Alcione mi resterà sempre un bel ricordo».

Cosa ti ha convinto a scegliere di tornare subito all’Accademia Pavese?

«Col presidente sono rimasto in ottimi rapporti e l’anno scorso, quando ci siamo salutati, non ci siamo detti addio ma arrivederci. Gli avevo promesso che prima o poi sarei tornato a giocare dove mi sento a casa. Qui ho giocato tre anni e mi sono trovato benissimo, quindi sono felicissimo di vestire di nuovo la maglia biancorossa».

Con quali obiettivi vi apprestate ad affrontare il prossimo campionato?

«L’obiettivo della società è sicuramente quello di essere protagonisti. Credo basti leggere i giornali e vedere che mercato stanno facendo per capirlo, non c’è nemmeno bisogno che lo dicano. Stanno allestendo una squadra veramente forte con giocatori importanti, colmando anche quella lacuna di esperienza che aveva l’anno scorso, quindi vogliamo disputare un campionato di vertice».

In società c’è stata una mezza rivoluzione, con l’arrivo di Pedone come Ds e il cambio di allenatore. Hai già avuto modo di parlare con Molluso?

«Si e devo dire che la sua idea di calcio di sposa con la mia, che è quella di impostare un gioco propositivo palla a terra. Tatticamente io ho cambiato tanti ruoli e sono disponibile a giocare in qualsiasi posizione. Ciò che importa davvero è creare un bel gruppo di uomini, per riuscire a passare bene il tempo divertendosi. È questo il segreto per ottenere grandi risultati. Io a trentaquattro anni continuo a divertirmi come se ne avessi venti, perché il calcio è il grande amore della mia vita: lo pratico da quando sono bambino e mi piace godermela al massimo, aiutando i giovani e facendo spogliatoio. Una grossa fetta di ogni vittoria che arriva la domenica sul campo la si deve all’ambiente che si riesce a creare».

Tutti voi avete giocato il campionato da aprile a giugno. Ritieni che questo vi porterà benefici nelle prime giornate rispetto a chi è rimasto fermo?

«Sicuramente chi ha giocato può avere qualcosa in più a livello fisico nelle prime settimane. Però la voglia di ricominciare dopo tanto tempo ti fa superare queste differenze, siamo tutti ragazzi che giochiamo per passione. Anche quando siamo ripartiti noi è successa la stessa cosa: molta preoccupazione all’inizio per il lungo stop, ma una volta sul campo le gambe sono tornate a girare da sole. Speriamo che quest’anno si torni davvero alla normalità perché noi siamo stati fortunati, ma ci sono ragazzi che per mesi non hanno potuto fare quello che più gli piace».