Sant'Angelo, ufficiale l'acquisto di Stefano Mauri dall'Alcione

Inizia a prendere forma il Sant'Angelo che disputerà il campionato 2021/22. Dopo una serie di rinnovi e il ritorno di Jan Casali dal Fanfulla, ecco il primo colpo di mercato del Direttore Sportivo Davide Raineri: Stefano Mauri, centrocampista reduce dalla vittoria del campionato con l'Alcione. La mezz'ala va a rinforzare un reparto che ha già visto la conferma di elementi giocatori importanti come Andrea Lazzaro, Riccardo Vaglio e Louie Gomez.

Questo l'annuncio pubblicato sul sito della società barasina: «A.S.D. Sant' Angelo 1907 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefano Luciano Mauri. Il neo centrocampista rossonero è il primo acquisto della campagna di rafforzamento estiva 2021/2022. Mauri, classe '88, è un calciatore con grande esperienza in categorie superiori. Ha infatti collezionato 39 presenze in serie C con le maglie di Portogruaro, Sangiovannese, Ternana Calcio, U.S. Cremonese, F.C. Pro Vercelli 1892 e Canavese per poi proseguire la sua carriera in serie D, dove ha collezionato 230 presenze, con le maglie di Albese, Calcio Lecco 1912, Piacenza Calcio, Seregno Calcio, Varesina Calcio, Vigor Carpaneto e Castellanzese Calcio 1921. Nell' ultima stagione è stato uno dei protagonisti dell'Alcione Milano vittorioso nel girone B del campionato di Eccellenza. Benvenuto Stefano!»

Ma il mercato rossonero deve ancora entrare nel vivo: è delle ultime ore la notizia delle uscite di Mario Scietti, che ha salutato i tifosi con un post su Facebook, e di Davide De Angeli, passato al RG Ticino. Raineri dovrà quindi costruire la coppia di centrali che guiderà la difesa nella prossima stagione, proteggendo il confermatissimo Emanuele Alborghetti. Altri movimenti sono attesi in attacco, dove potrebbero non rinnovare né Bertani né Cristofoli. Se per quest'ultimo il problema sembrerebbe legato all'attività extracalcistica del calciatore, per il primo pesano le tre giornate di squalifica ricevute durante l'ultimo campionato.