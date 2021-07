Varesina: a centrocampo arriva un professionista della Serie D

Le uscite erano tante, e anche importanti, ma da quando ha iniziato a muoversi in entrata la Varesina sembra non aver sbagliato un colpo per trovare i giusti sostituti da mettere a disposizione di Spilli. In poche ore le Fenici hanno infatti presentato il primo rinforzo a centrocampo e il primo innesto in difesa. Partendo da quest'ultimo, vestirà rossoblù Alessio Bernardi. Fresco vincitore dei playoff di Serie D con il NibionnOggiono, il classe 1997, cresciuto nella Primavera del Cagliari, si è sempre misurato con la massima categoria dilettantistica indossando anche le prestigiose maglie di Pro Sesto e Borgosesia. Un curriculum che fa di Bernardi un tassello chiave nella retroguardia della Varesina, fin qui attiva sul fronte opposto, ovvero quello dell'attacco.

Nel mezzo, però, i rossoblù calano l'asso: a centrocampo ci sarà infatti Claudio Poesio. Il classe 1987 arriva a Venegono dopo due stagioni con il Casale arricchite da 15 gol, per il quale il torinese ha sempre avuto fiuto. Reti a parte, un'altra costante nella carriera di Poesio è la Serie D, come testimoniano le più di 400 partite disputate nella categoria con le maglie, tra le altre, di Lavagnese, Vogherese, Imolese, Chieri, Pergolettese e Folgore Caratese. Un altro colpo dunque di primo livello per le Fenici che vanno a modificare per la prima volta il centrocampo, ma sempre con un occhio di riguardo alla fase offensiva.