Varzi, Raso vicino al colpaccio: potrebbe strappare Ababio al Pavia

Svolta clamorosa nella corsa ad Amin Ababio, centrocampista protagonista nell'ultimo campionato con la maglia del Città di Sangiuliano. Sul giocatore sembrava fortissimo il Pavia, che dai gialloverdi ha già acquistato l'attaccante Andrea Zingari e il portiere Elia Boari. Nelle ultime ore sembra esserci stato il sorpasso del Varzi, che parrebbe in grado di poter chiudere l'operazione già nei prossimi giorni.

Secondo le indiscrezioni raccolte, pare che alla base del ripensamento di Ababio ci sia una telefonata intercorsa tra il calciatore ed un collega col dente avvelenato contro la società del presidente Nucera. Per il Ds Raso sarebbe un colpo di mercato in grado di spostare gli equilibri del girone, coi granata che conquisterebbero i galloni di favoriti per la vittoria del prossimo campionato, anche alla luce della campagna acquisti di altissimo livello già attuata nelle scorse settimane.

Nel frattempo proseguono i rinnovi di giocatori fondamentali per lo scacchiere di Alessandro Pagano. Oggi è la volta del centrocampista Mirko Santobuono, che torna a disposizione dopo aver saltato il campionato appena concluso per ragioni extracalcistiche. Confermati anche gli allenatori delle formazioni Juniores e Under 18, rispettivamente Marco Croce e Marco Zoccarato.

Questo il comunicato pubblicato sul sito della società: «Un'altra conferma importante per lo scacchiere granata. Rimane a Varzi, per la quarta stagione consecutiva, il centrocampista Mirko Santobuono. Elemento in grado di abbinare quantità e qualità, il “Dogo” non ha potuto prendere parte al format di fine stagione, per motivi lavorativi e personali. Ora però inizia una nuova annata, che si prospetta molto importante, e serve il contributo da parte di tutti. Nonostante lo stop forzato, Santobuono ha mantenuto un'ottima condizione fisica, sinonimo di costanza e dedizione».