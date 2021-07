Alba Calcio, la prima mossa con la nuova denominazione porta a Sebastiano Coppola

Nuova vita, nuovo nome, stessa sostanza. Il nuovo, vecchio Alba Calcio continua le proprie mosse del mercato estivo, ufficializzando il terzo acquisto che approderà alla corte di Salvatore Telesca: si tratta di Sebastiano Coppola, classe '98.

Il difensore arriva dal Villarbasse, dove ha giocato l'ultima, seppur breve, stagione di Promozione. Sebastiano vanta comunque un passato consistente in Eccellenza, dove ha raccolto 77 presenze e un gol in 3 stagioni, giocate tra Canelli SDS e Atletico Torino. L'occasione per farsi valere a Corneliano d'Alba è ottima: lo attende un'avventura intrigante in una società tutta da scoprire.