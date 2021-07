Albese, colpo del ds Ronan: arriva Mattia Orlando da Asti

Se qualcuno si aspettava la fine del calciomercato per l'Albese, beh sicuramente è rimasto deluso. I biancoazzurri hanno tesserato, nelle scorse ore, anche Mattia Orlando, giocatore classe 2000 e fresco vincitore del campionato di Eccellenza con l'Asti di Montanarelli. Il colpo porta la firma del direttore sportivo Roman, che prosegue il progetto suo e della dirigenza di rendere l'Albese una squadra temibile già ai futuri nastri di partenza. Mattia Orlando è cresciuto nel vivaio della Juventus. E' un giocatore duttile e tecnico, il quale, in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa durante lo scorso torneo, ha sempre risposto presente. Adesso, dopo le gioie in quel di Asti, l'occasione di crescita e stabilità, per un altro campionato da protagonista.