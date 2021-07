Borghetto Borbera: finita l'era Bisio ecco le prime certezze

Dal 1982 il Borghetto Borbera è la società femminile di riferimento del suo territorio. Un risultato straordinario se si pensa che il paese in cui ha sede non arriva a 2 mila abitanti. In Piemonte solamente le torinesi Femminile Juventus (1978) e Torino Women (1981) sono più longeve, anche se queste ultime hanno subito trasformazioni e fusioni nel corso degli anni. Dopo 10 anni le pantere hanno cambiato l'allenatore con la fine dell'era Paolo Bisio e l'arrivo di Ermanno Bassano, nella passata stagione sulla panchina dell'Under 14 dell'Arquatese.

Una decade importante che ha portato alla vittoria della Coppia Piemonte nel 2011/12 e alla promozione in Serie C l'anno dopo. Tuttavia il club valborberino sta pensando alla stagione prossima partendo dalle sue certezze. In questi giorni stanno venendo ufficializzate tutte le ragazze confermate che al momento sono 10, ma altre stanno venendo svelate giorno dopo giorno.

Si parte dalla conferma della capitana della squadra (militante in Eccellenza) Alessia Roveda, mentre la porta sarà ancora una volta difesa da Federica Strata. Le altre otto giocatrici al momento confermato sono: Giulia Abondi, Beatrice Tasca, Giorgia Licciardo, Giulia Dabusti, Maddalena Roncoli, Giulia Traverso, Camilla Porrata e Cecilia Tasca