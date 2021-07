Calvairate, ufficiale il ritorno di Marco Licciardello

Era nell'aria da giorni, adesso finalmente è arrivata anche l'ufficialità: nella prossima stagione Marco Licciardello vestirà ancora la maglia della Calvairate. L'attaccante torna così in rossoblù, dove è esploso nella stagione 2019/20, dopo aver disputato l'ultimo campionato col Città di Sangiuliano. Per il Direttore Sportivo Paolo Bianco si tratta di un'innesto pesante che va ad arricchire una rosa già competitiva, candidandola al ruolo di possibile sorpresa a dispetto del basso profilo tenuto dalla società.

La firma di Licciardello segue quella di Alessandro Volpini, Federico Corona, Simone Ferrari e Filippo Zambelli. Nomi importanti per una squadra che ha tanta voglia di ripartire dopo il lungo stop, non avendo aderito al campionato che si è svolto da aprile a giugno. Ora la palla passa all'allenatore Gianluca Nistri, a cui è affidato il compito di tradurre in risultati la qualità della rosa a sua disposizione.