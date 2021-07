Chisola, ufficializzata la rosa della stagione 21/22 e presentati i 3 nuovi acquisti per Marcello Meloni

Stessa filosofia di sempre, con qualche piccolo ritocco a fare da contorno. Il Chisola targato Marcello Meloni si prepara a vivere la seconda stagione con il tecnico ex CBS al timone, puntando come sempre sulla propria solida ossatura di giovani. Della rosa che andrà a disputare la prossima Eccellenza saranno 14 su 24 i fuoriquota, con tanti ragazzi che hanno già brillato ampiamente negli anni passati e soprattutto si sono fatti valere nell'Eccellenza 2.0 giocata tra aprile e giugno 2021. I vinovesi hanno dovuto dire addio a un paio di elementi importanti, tra tutti Alberto Bellino (andato a Rivoli), ma la squadra resta ampiamente competitiva e può ritagliarsi un posto da outsider in ottica playoff.

Da Kamal Rizq alla coppia magica di 2002 Dagasso/Germinario: molte delle certezze passate sono restate in biancoblù e finalmente torneranno sul pezzo dei ragazzi che sono mancati tanto al Chisola, come Valentin Garcetti, che sta rientrando dal grave infortunio avuto a inizio 2021. La porta sarà ancora affidata al sorprendente 2003 Montiglio (il suo vice sarà Fabio Curreli, promosso dall'Under 19), così come la difesa conterà su capitan Luca Russo e sugli altri esperti Grancitelli, Cristiano e Degrassi. Il centrocampo si affiderà ancora alle geometrie di Bordone e alla duttilità di Menon e Zeni, a cui si aggiungeranno i giovani Bottale, Viano e Liberti. In avanti ci sarà qualche cambiamento, con Ollio (andato al Settimo) e Giambertone in uscita.

In virtù di alcune cessioni pesanti, il Chisola ha operato con attenzione sul mercato. Vista l'enorme quantità di giovani forti su cui contare, la dirigenza vinovese ha puntato su 3 acquisti di esperienza, che saranno degli assoluti valori aggiunti per tutto il gruppo squadra.

• Luca Gerbaudo - L'ex Borgaro sarà il tassello chiamato a sostituire Alberto Bellino in mezzo al campo. Classe 1990, ha tantissima esperienza da donare ai compagni di squadra, dall'alto delle sue 239 presenze e 13 gol in Eccellenza. Con la casacca del Borgaro lo scorso anno ha fatto da trascinatore (15 presenze totali da settembre a giugno), con tanto di 3 gol segnati nell'ultima parte di stagione estiva. L'ex LG Trino, Valenzana, Rivoli e Canelli SDS tra le tante è un autentico colpaccio.

• Alberto Ramondo - Dopo tanti anni di CBS, "Gugu" Ramondo lascia i rossoneri per accasarsi a Vinovo. Anche se non è più un fuoriquota Ramondo è ancora giovanissimo (classe '99), ma l'esperienza accumulata è già tanta, con 34 presenze e 9 gol in Eccellenza e 34 presenze e 5 gol in Promozione. Proprio con la CBS di Marcello Meloni è stato uno dei pochissimi a salvarsi nella difficile stagione 2019/20 e con il suo mentore può fare ancora benissimo.

• Luca Sardo - Un gigante del calcio piemontese. Luca Sardo torna a Vinovo dopo 12 anni (stagione 2009/10), ma con una borsa carica di esperienza in più. Dall'ultima stagione giocata al Chisola Sardo ha raccolto 250 presenze in Eccellenza e 43 gol, sommati alle 138 presenze e 21 gol in Serie D. Cheraschese, Pinerolo, Rivoli, Borgaro, Pro Dronero e infine Saluzzo: Luca Sardo porterà un vero salto di qualità all'intero reparto.

LA ROSA DEL CHISOLA, ECCELLENZA 2021/2022

Portieri: Montiglio 03, Curreli 03.

Difensori: Dagasso 02, Coscia 03, Russo, Grancitelli, Cristiano, Bernardon 03, Degrassi, Perotto 03.

Centrocampisti: Bordone, GERBAUDO, Menon, Germinario 02, Zeni 01, Bottale 03, Viano 04, Liberti 03.

Attaccanti: SARDO, RAMONDO, Rizq, Geraci 03, Garcetti 02, Perotti 03.