Codogno, il nuovo rinforzo per l'attacco è Davide Rossi

Procede a ritmi serrati il mercato del Codogno, ormai vicino a completare la rosa per la prossima stagione. Per rinforzare il reparto avanzato è arrivato nelle ultime ore Davide Rossi, attaccante proveniente dal Sona con cui ha realizzato 3 gol in 10 partite nell'ultimo campionato di Serie D. La punta ex Pergolettese non è però l'unico regalo che il Ds Michele Marseglia ha in serbo per l'allenatore Pierpaolo Curti, che si appresta ad accogliere anche Jacopo Giordano dal Crema, esterno offensivo.

Una campagna acquisti importante che dovrebbe consentire ai biancazzurri di raggiungere senza troppe difficoltà l'obiettivo stagionale fissato dalla società, ovvero chiudere nella parte sinistra della classifica provando a centrare i playoff. Sul fronte rinnovi si aggiunge l'accordo con l'esterno Paolo Troka, classe 2002, che vestirà la maglia del Codogno anche nella prossima stagione.