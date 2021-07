Pavia, arriva Cornaggia dall'Alcione per blindare la difesa

Accusato il colpo Ababio, il mercato del Pavia riparte con ancora più slancio ufficializzando l'acquisto di Mattia Cornaggia, difensore centrale che ha vinto lo scorso campionato con l'Alcione. Un rinforzo mirato, già ben noto al tecnico Omar Albertini che vuole riproporre quel muro che gli ha permesso di trionfare sulla panchina Orange. Secondo quanto riportato da La Provincia Pavese, infatti, il Direttore Sportivo Ettore Menicucci vorrebbe blindare il reparto arretrato regalando al suo allenatore anche Matteo Della Volpe e Christian Negri. Colpi che, qualora riuscissero, permetterebbero di poter contare su tre quarti della miglior difesa dell'ultimo torneo.

Nel frattempo proseguono anche i rinnovi di calciatori fondamentali per lo scacchiere azzurro, come il centrocampista Luca Bargiggia e gli attaccanti Giuseppe Bellantoni ed Emanuele Romanini. Quest'ultimo, reduce da un campionato eccellente in cui ha realizzato ben 5 gol in 10 giornate, andrà a formare col neoacquisto Andrea Zingari una coppia in grado di far sognare i tifosi che riempiranno gli spalti del Fortunati.