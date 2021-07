Castegnato: primi colpi a segno, arrivano Quaggiotto e Sorteni

Si inizia a scaldare il mercato estivo e di conseguenza le big iniziano a mettere a segno i primi colpi pesanti di questa sessione di mercato. L'Atletico Castegnato re dello scorso mercato non vuole di certo essere da meno in questa sessione. Alla corte del nuovo tecnico Quartuccio sono già arrivati profili interessanti come Crivella, oltre alle tante conferme degli uomini chiave della squadra.

I nuovi colpi, ufficializzati ieri sono Nicolò Quaggiotto, centrocampista esperto e tecnico che nella scorsa stagione ha militato nel Ciliverghe, diretto avversario Viola. Le qualità di questo giocatore non possono essere messe in discussione, è sicuramente insieme a Zanola, ora a Prevalle, e qualcun altro tra i migliori registi difensivi della zona, l'unica incognita sarà la condizione fisica precaria che lo ha costretto al mezzo servizio quando era ancora alla corte di Cogliandro. Per il "Quaggio" questo è un ritorno felice in una società dove ha raccolto risultati positivi, chissà come lo utilizzerà nella prossima stagione Quartuccio. Altro grande acquisto è quello di Elia Sorteni esterno classe '97 passato da Vallecamonica e Breno, ha scelto per quest'anno la maglia Viola. Questo è sicuramente un profilo molto interessante, giovane ma con esperienza nella categoria superiore sicuramente potrà fare la differenza.