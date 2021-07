Stresa, il Ds Filippo Biscuola pesca da Verbania Alessandro Perini

Rinforzo di qualità per un reparto a caccia di qualità. Lo Stresa muove le proprie pedine sul mercato, a caccia dei rinforzi giusti per programmare l'assalto alla Serie D per la prossima stagione. Il DS Filippo Biscuola ha ufficializzato infatti il secondo acquisto della sessione estiva, che porta il nome di Alessandro Perini, centrocampista classe '95.

Giorgio Rotolo potrà contare su un calciatore esperto che nell'anno passato ha giocato a Verbania, siglando l'ottimo score di 4 reti in 7 presenze. Prima dei biancocerchiati Perini ha passato una vita all'Omegna, squadra con cui ha iniziato nel 2011, tra Allievi e Juniores, fino all'esordio tra i grandi in Promozione, nel 2012. Il suo bottino conta 101 presenze e 5 gol in Eccellenza, a cui si aggiungono 129 presenze e 22 gol in Promozione. Numeri importanti su cui lo Stresa può fare affidamento.