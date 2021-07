Accademia Pavese, per Molluso arrivano due giovani dal Seregno

Prosegue senza sosta la campagna acquisti dell'Accademia Pavese, col Direttore Sportivo Davide Pedone che ieri sera ha annunciato la firma di due giovani promettenti dal Seregno, entrambi classe 2002: il centrocampista Kristian Casiroli e l'attaccante Alessandro Quaranta.

Dopo l'arrivo di tanti giocatori di esperienza, come Filadelfia, Provasio, Salzano e Romano, con questi innesti i biancorossi vanno a riempire anche le caselle dedicate agli under. Ma secondo le indiscrezioni le sorprese potrebbero non essere finite qui: pare che nei prossimi giorni, infatti, portrebbe arrivare un altro regalo per l'allenatore Marco Molluso.