Eccellenza e Promozione, pubblicato l'elenco delle società iscritte

Definite le date di inizio dei campionati e delle coppe durante le riunioni con le società (19 e 5 settembre dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, un giorno prima per l'Under 19), il Comitato Regionale Lombardia nel pomeriggio ha reso note le iscrizioni ai campionati di Eccellenza e Promozione (quelle di Prima e Seconda Categoria e Under 19 si sono chiuse oggi, 22 luglio). Il primo perde ben 3 squadre rispetto all'organico del 2020/2021, passando dunque da 54 a 51. Oltre alle mancate iscrizioni di Milano City e Città di Sangiuliano, la riduzione è dovuta alle due sole retrocessioni dalla Serie D, quelle di Scanzorosciate e Tritium, al netto invece di tre promozioni (Alcione, Brianza Olginatese, Leon). Organico che porta necessariamente alla formazione di tre gironi da 17 squadre, introducendo dunque il turno di riposo che già si è visto nella passata stagione con i tre raggruppamenti da 11.

In Promozione, invece, il numero di società diminuisce solo di uno (da 96 a 95) nonostante vari cambiamenti tra fusioni, cambi di denominazione, titoli acquisiti e club non iscritti. Tra questi rientrano il Fenegrò, che ripartirà dalla Prima Categoria, e il Bergamo Longuelo, che ha chiuso i battenti. Cambiano nome invece l'Uboldese, che diventa Gallarate con lo spostamento della sede, e il Real Dor, che diventa Rezzato. Le fusioni sono invece tre: Casalromano e Calcio Suzzara danno vita al Suzzara, San Giovanni Bosco e Oratorio Maclodio fondano lo Sporting Club Brescia , Accademia San Donatese e Accademia Gaggiano si uniscono nel Club Milanese. L'FBC Saronno, infine, prende il titolo del Gorla Maggiore, mentre il Sondrio riparte dalla Promozione sotto il nome di Nuova Sondrio Calcio. Cambiamenti che aprono a un campionato 2021/2022 in cui uno solo dei sei gironi sarà da 15 squadre, molto probabilmente in base alla posizione geografica delle società iscritte.

A seguire l'elenco delle squadre iscritte:

ECCELLENZA

ACCADEMIA PAVESE, ALBINOGANDINO, ARDOR LAZZATE, ATLETICO CASTEGNATO, BASE 96, BEDIZZOLESE, CLUB MILANO9, CALVAIRATE, CARPENEDOLO, CASTANESE, CASTELLEONE, CASTIGLIONE, CAZZAGOBORNATO, CILIVERGHE, CISANESE, CODOGNO, DARFO BOARIO, FORZA E COSTANZA, GAVIRATE, GOVERNOLESE, LEMINE ALMENNO, LUCIANO MANARA, LUISIANA, LUMEZZANE, MAPELLO, MARIANO, OFFANENGHESE, ORCEANA, PAVIA, PONTELAMBRESE, PREVALLE, PRO PALAZZOLO, RHODENSE, ROVATO CALCIO, SANCOLOMBANO, SANT'ANGELO, SCANZOROSCIATE, SESTESE, SETTIMO MILANESE, SPERANZA AGRATE, TREVIGLIESE, TRITIUM, VALCALEPIO, VARESINA, VARZI, VERBANO, VERGIATESE5, VERTOVESE, VOBARNO, VOGHERESE, ZINGONIA VERDELLINO.

PROMOZIONE

A.C.O.S. TREVIGLIO, ACCADEMIA CALCIO VITTUONE, ACCADEMIA GERA D'ADDA, ACCADEMIA INVERUNO, ACCADEMIA ISOLABERGAMASCA, ALAGNA, ALMÈ, ALTABRIANZA, AMICI DELLO SPORT, ARCADIA DOLZAGO, ARCELLASCO, ASOLA, ASSAGO, ATLETICO C.V.S., AURORA C.M.C. UBOLDESE, AURORA OLGIATE, AZZANO, BAGNOLESE, BARONA SPORTING 1971, BARZAGO, BASIANO MASATE SPORTING, BESNATESE, BORGOSATOLLO, BRESSANA, BRESSO, CALCIO PAVONESE, CASALPUSTERLENGO, CASATI ARCORE, CASAZZA, CASTELLANA, CASTELLO CITTA DI CANTÙ, CAVENAGO, CINISELLO, CITTÀ DI DALMINE, CITTÀ DI SEGRATE, CITTÀ DI VIGEVANO, CIVIDATESE, CLUB MILANESE, C.O.B. 91, COLICODERVIESE, COLOGNESE, COLOGNO, CONCOREZZESE, FBC SARONNO, FIORENTE COLOGNOLA, GALLARATE, GARLASCO, GAVARNESE, JUVENTINA COVO, LA SPEZIA, LANDRIANO, LA SPORTIVA OME, LENTATESE, LISSONE, LOCATE, MAGENTA, MEDA, MORAZZONE, MUGGIÒ, NUOVA SONDRIO CALCIO, NUOVA VALSABBIA, OLIMPIA CALCIO, OLIMPIAGRENTA, OSPITALETTO, PAULLESE, PRADALUNGHESE, REZZATO, ROBBIO, ROMANENGO, SAN LAZZARO, SAN PAOLO D'ARGON, SAN PELLEGRINO, SEDRIANO, SENNA GLORIA, SETTALESE, SOLBIATESE, SOLESE, SONCINESE, SORESINESE, SPORTING CLUB BRESCIA, SPORTING CLUB, SUZZARA, TRIBIANO, UNION CALCIO BASSO PAVESE, UNION VILLA CASSANO, UNIVERSAL SOLARO, VALLE OLONA, VIBE RONCHESE, VIGHENZI, VIGHIGNOLO, VILLA, VIRTUS BINASCO, VISCONTEA PAVESE, VISTARINO, VOLUNTAS MONTICHIARI.