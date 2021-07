Pavia, colpo Christian Negri per la difesa di Albertini

Il Pavia continua a fare acquisti in casa Alcione, assicurandosi le prestazioni del giovane terzino classe 2000 Christian Negri. Si tratta del terzo calciatore prelevato dalla squadra che ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza, dopo Giugno e Cornaggia, oltre all'allenatore Omar Albertini. In casa azzurra, quindi, la via maestra individuata per tornare al successo è ricostruire quella difesa che ha permesso agli Orange di chiudere il torneo con la porta meno battuta del girone. Per completare il quadro manca soltanto l'ufficialità dell'esperto centrale Matteo Della Volpe, nome che da qualche giorno viene accostato al club del presidente Nucera.

Questo il comunicato pubblicato sul sito della società: «Christian Negri è un nuovo giocatore del Pavia, e dalla stagione 2021/22, giocherà ancora alle dipendenze di mister Albertini. Il pavese Negri infatti, è cresciuto calcisticamente nel Fanfulla, ma nello scorso mini-campionato di Eccellenza, ha giocato nelle fila dell’Alcione, vincendo il campionato con Omar Albertini in panchina. Negri è un destro naturale, ma può essere utilizzato su entrambe le fasce, anche se negli ultimi tempi è stato utilizzato di più sulla fascia sinistra. Il Pavia Calcio 1911 dà il benvenuto a Christian, e lo aspetta al raduno del 2 agosto per vivere insieme un’emozionante stagione insieme».

Con l'acquisto del terzino, nato proprio a Pavia, prosegue anche l'opera di radicamento della squadra alla città, secondo la volontà indicata dal Direttore Generale Ettore Menicucci durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico. Non solo riportare i pavesi sugli spalti del Fortunati, ma anche dentro al terreno di gioco.