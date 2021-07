Rhodense, Raspelli accoglie Sinisi, Sodero e Schinetti

Con grande anticipo rispetto a molte avversarie, il Direttore Sportivo della Rhodense Massimo Pasquetti si appresta a concludere la campagna acquisti, permettendo così all'allenatore Gabriele Raspelli di impostare al meglio la prossima stagione. Nei giorni scorsi sono arrivati in arancionero l'attaccante Matteo Schinetti dalla Base 96, il centrocampista Daniele Sodero da Oleggio e il difensore Tommaso Sinisi dal Seregno. Adesso restano solo da perfezionare le ultime operazioni e poi la rosa sarà al completo.

Questo il comunicato con cui la società ha presentato la punta sulla propria pagina Facebook: «Si amplia la rosa della Prima squadra con l'arrivo dell' attaccante Matteo Schinetti, classe 1996, cresciuto nelle giovanili di Pro Sesto, Lecco e Pro Patria, dove ha giocato anche in Prima squadra, prima di vestire la maglia del Ciserano in serie D. Nelle ultime cinque stagioni ha militato in Eccellenza nel Fenegrò, Pdha, Vigasio e Caprino e Base96. Benvenuto Matteo».