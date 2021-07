Gavirate: definito lo staff tecnico e i giocatori in uscita

Dopo la conferma di Cristian Caon in panchina, il Gavirate alza il sipario sul resto dello staff tecnico che accompagnerà l'allenatore nella stagione 2021/2022. In primis, il suo vice è Cristian Genovesi, che ricoprirà anche il ruolo di guida dell'Under 19, mentre un'altra figura di rilievo è il Match Analyst Ivan Ginepro. Per quanto riguarda invece l'aspetto della preparazione, quella atletica è affidata a Valerio Povia, mentre quella dei portieri ad Andrea Callegarini. Fisioterapia nelle mani invece di Nicolò Pra Floriani e area scouting affidata a Daniele Faroni.

Insieme a chi ci sarà nel prossimo campionato d'Eccellenza, la società annuncia chi, invece, non difenderà più i colori rossoblù. Ecco dunque in uscita il portiere Andrea Chiodi, i difensori Michele Zucchi e Giacomo Grippo, i centrocampisti Christian Leone, Luca Comani, Nicholas Legnani, Kone Zouma e Pape Samb Amadou. Otto uscite che fanno presagire un mercato in entrata che a breve dovrebbe sbloccarsi.