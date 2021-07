Rivoli, arriva Alessandro D'Antoni: che colpo degli Scozzaro!

Come diceva il buon Maurizio Mosca, questo è proprio un "bombone". Il Rivoli ha chiuso, nelle scorse ore, l'affare Alessandro D'Antoni, che sbarca nella città del Castello dopo l'esperienza al Casale prima e alla Folgore Caratese dopo, in Serie D. Un colpo di esperienza e qualità, che proietta definitivamente il Rivoli tra le papabili alla vittoria del prossimo campionato di Eccellenza. Quello degli Scozzaro è sicuramente uno dei colpi più importanti della categoria, che testimonia la serietà e la voglia di fare bene sotto tutti i punti di vista.

«D'Antoni è il giocatore che ha completato la rosa del Rivoli - commenta un felicissimo Fabio Nisticò - Ci troviamo con dei giovani e giocatori d'esperienza fortissimi. Siamo contenti dell'operato della società, ora possiamo partire con il nostro obiettivo di fare un campionato importante. Possiamo dire con assoluta certezza che il nostro mercato è finito. Abbiamo chiuso per Fabio Pavia dal Chieri e Zampaglione Domenico (ex portiere primavera di Reggina e Benevento, ndr) dal Locri, squadra di Eccellenza calabrese. Il presidente Scozzaro ha fatto uno sforzo importante, non posso che ringraziarlo. Ora sotto con il lavoro».