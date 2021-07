Vertovese: ufficiali le prime otto conferme

Settimana importante per la Vertovese che ha finalmente dato il via alla presentazione della rosa per il campionato 2021/2022 con le prime otto conferme del gruppo a disposizione di Locatelli nella scorsa stagione. Partendo dalle retrovie, vestiranno ancora biancazzurro Riccardo Nicoli e Fabio Martinelli. Il primo, classe 1991, è all'ottava stagione con i bergamaschi, per i quali ha giocato sia in Promozione che in Eccellenza, collezionando più di 120 presenze. Uomo di fiducia anche Martinelli, esterno classe 1999 pronto al quarto anno con la Vertovese dopo esser cresciuto tra le fila della Virtus Ciserano Bergamo.

A centrocampo riprendono posizione altri tre elementi, tutti giovani. Il primo è Pietro Drago, classe 2000 arrivato un paio d'anni fa dal Ponte San Pietro, mentre il secondo è Kilian Cattaneo, esterno classe 2001 alla terza stagione consecutiva con la Vertovese dopo le esperienze nei settori giovanili di Grumellese e Virtus Ciserano Bergamo. Il terzo, infine, è Marco Palamini, prodotto del vivaio biancazzurro che ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel campionato 2019/2020.

Tre conferme anche nel reparto offensivo, dove troviamo innanzitutto un altro classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dei bergamaschi, ovvero Christian Sozzi, anche lui esordiente nel calcio «dei grandi» nella stagione 2019/2020. Conferme che riguardano, però, anche giocatori più esperti come Roberto Pellegris ed Edoardo Messedaglia. Il classe 1983, arrivato lo scorso anno, porta con sè le avventure con Villongo, Scanzorosciate, Zingonia Verdellino e Trevigliese, per un totale di 104 gol segnati in 206 partite d'Eccellenza. Curriculum arricchito dalle parentesi in Serie D con Scanzo e Mapello. Il classe 1995, invece, è un punto fermo della Vertovese ormai da quattro anni, preceduti dalle esperienze con Ponte San Pietro, Verdello e Ponteranica.