Settimo, ecco i gemelli Maggi: arrivano dal Benarzole

Dai gemelli Derrick ai gemelli Maggi. Un po' di romanticismo non guasta mai. Il Settimo continua la sua campagna acquisti tesserando i fratelli Gianluca (portiere) e Simone (centrocampista). Entrambi arrivano dal Benarzole e saranno una risorsa preziosa per Gatta e soci. I gemelli Maggi, oltre ad arricchire la qualità della rosa delle violette, saranno due importanti tasselli soprattutto per il tema dei fuori quota, componente essenziale in questa categoria, in quanto i due ragazzi sono nati nel 2001.