Albese, l'ex Canelli Sds Niccolò Zeggio ad un passo

Un motorino per Brovia. Niccolò Zeggio è ad un passo dal vestire la maglia dell'Albese nella stagione 2021/22. Il centrocampista tutto fare, ex Canelli Sds, dovrebbe firmare nella giornata di martedì prossimo e diventare così l'ennesimo acquisto di qualità per la società langarola.

Zeggio si è messo in mostra particolarmente nell'ultimo campionato, dove le prestazioni del centrocampista non sono passate di certo inosservate. La sua qualità nel recuperar palloni e nel correre da una parte all'altra del campo senza grossi affanni, lo hanno reso un titolare inamovibile per Gardano. Gli addetti ai lavori hanno rivisto in lui un Barella dell'Eccellenza B, in quanto, oltre alle somiglianze fisiche, i due hanno numerose caratteristiche in comune. Duttilità e quantità, oltre alle doti tecniche. Dettagli perfetti per il gioco di Brovia, che non può fare altro che sorridere.