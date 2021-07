Accademia Borgomanero, arriva il quarto acquisto della sessione estiva insieme a 3 confermati dalla passata stagione

Inizio di settimana con grandi mosse in casa Accademia Borgomanero. I rossoblù hanno annunciato il quarto acquisto della sessione estiva, che andrà da subito a lavorare nel gruppo allenato da Beppe Molinaro. Giocherà in terra novarese la prossima stagione Marco Giuliano.

Giovane talento classe 2002, Giuliano cresce nelle giovanili dell'Olmi e dell'Accademia Inter, in Lombardia, prima di approdare nella Berretti della Pro Patria. Nell'ultima stagione l'esperienza con i lecchesi del NibionnOggiono (nel girone B di Serie D) gli è sicuramente servita per muovere i primi, decisivi passi nel mondo dei grandi. Nella seconda metà della passata stagione c'è poi stato un contatto con il Borgosesia, con tanto di provino, ma la mancanza di spazio e il Covid hanno bloccato la sua scalata nelle gerarchie granata. Archiviata la maturità è arrivata, grazie al direttore Turino, la chance a Borgomanero: l'avventura in Eccellenza con conseguente cambio di regione può essere la mossa giusta per crescere ancora di più sul piano calcistico.

Non solo nuovi acquisti: le mosse dei rossoblù si fanno sentire anche sul piano riconferme. Sono stati annunciati 3 nomi importanti che giocheranno nell'Eccellenza 2021/22: Luigi Sardo, attaccante classe 2002, Marcello De Bei, centrocampista classe 1999 e Klodian Samina, difensore classe 1989 e capitano dell'Accademia.