Alba Calcio, "ritorna" un figliol prodigo: Edoardo Delpiano

Da Albese a Corneliano, passando per l'Albese e poi per l'Alba Calcio. Se vi siete persi con tutti questi spostamenti vi chiariamo il dilemma: l'ex capitano dell'Albese Edoardo Delpiano è passato ai "cugini" della neonata Alba Calcio, andando a riprendersi un posto da protagonista nella società in cui ha brillato dal 2015 al 2018.

Come anticipato, quello di Delpiano è di fatto un ritorno: dopo aver iniziato nelle giovanili dell'Albese e nella prima squadra dell'Albese (intervallata da un'esperienza al Canelli nella stagione 2011/12) il trequartista classe '92 è passato al Corneliano Roero, dove ha giocato per tre anni per poi ritornare all'Albese nell'estate del 2018. La stagione difficile disputata nell'Eccellenza 2.0 tra aprile e giugno è stata di fatto l'ultima con la casacca biancazzurra: Delpiano è infatti rientrato nella lunga lista di tagli dopo la separazione con Francesco Perlo, così come tanti dei suoi ormai ex compagni. Quale modo migliore di ripartire se non con una sua ex squadra? All'Alba Calcio Edoardo può trovare la piazza perfetta per rilanciarsi alla grande.