Primo acquisto del nuovo Borghetto Borbera di Ermanno Bassano: arriva l'attaccante Nadia Stoppani

Dopo le tante conferme il Borghetto Borbera annuncia il primo grande colpo in entrata in vista della prossima stagione di Eccellenza. Si tratta di Nadia Stoppani, attaccante che negli ultimi mesi ha vestito la maglia del Genova Calcio nell'Eccellenza ligure, uno dei pochi comitati che ha deciso di ripartire nel finale di stagione appena passato.

Nativa di Genova, per Nadia Stoppani non si tratta affatto della prima esperienza in una squadra piemontese avendo infatti militato nelle società torinesi Cit Turin e Crocetta. Prima dell'avventura genovese, dove Nadia Stoppani ha anche trovato la via del gol nella partita contro l'Albenga, ha giocato nel CUS Milano, mentre in precedenza ha anche militato nel Molassana.

Un tassello importante per il neo tecnico Ermanno Bassano, proveniente dell'Arquatese e a cui spetta il difficile compito di sostituire Paolo Bisio, per 10 anni sulla panchina delle valborberine e che questa squadra ha contribuito a farla crescere e a plasmarla.

Oltre alle tante conferme arrivate per le Pantere fino alla settimana scorsa, sono poi stati ufficializzati anche i rinnovi delle giocatrici Lucia Belloni e Carlotta Rolando. Rimane per la stagione sportiva 2021/22 anche il preparatore dei portieri Valerio Grignetti così come il vice presidente della società Massimo Dabusti.