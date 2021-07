La Prima squadra dell'Acf Alessandria è stata affidata al tecnico Gabriele Tosi

L'Acf Alessandria ha scelto Gabriele Tosi come tecnico della Prima squadra per il prossimo campionato di Eccellenza. Dopo la retrocessione dalla Serie C le grigie vogliono ripartire con entusiasmo anche per onorare al meglio l'anniversario dei 30 anni dalla nascita del club, avvenuta nel 1992.

Tosi è alla prima esperienza nel calcio femminile, ma la sua carriera da allenatore è già costellata di panchine importanti che ne fanno una figura molto riconosciuta nel calcio dilettantistico alessandrino. Tosi è reduce dall'esperienza alla Fulvius sia in Prima squadra che come Responsabile Tecnico, mentre in precedenza è stato alla guida di diversi gruppi del Settore Giovanile del Casale.

L'Alessandria ha dovuto sì far fronte agli addii al calcio di due grandi bandiere come il difensore e capitano Francesca Lardo e come l'attaccante Barbara Di Stefano, ma già nella stagione passata ha lanciato e valorizzato le sue giovani. Ne sono un esempio le due 2006 fatte esordire in Serie C come il portiere Angelica Dalerba e Giulia Cavallero.