Alba Calcio, accordo raggiunto tra Alan Rossi e la nuova società langarola

Un altro giovane pronto a spaccare il mondo. Salvatore Telesca e l'Alba Calcio hanno le idee chiare e le mosse sul mercato si stanno man mano delineando sempre di più. Il focus della società fresca di cambio di denominazione sembrerebbe proprio i fuoriquota di qualità: l'ultimo nome che ha raggiunto un accordo con i langaroli è Alan Rossi, talento del 2002 in arrivo dal Chieri.

Cresciuto in via Monte Ortigara a casa Pozzomaina, Rossi resta a Torino fino alla stagione 2015/16 (giovanissimi fB), mettendosi in luce con lo spaventoso score di 40 reti stagionali. La grande annata gli vale la chiamata del Cuneo, dove rimane solamente una stagione, prima di ritornare nuovamente al Pozzo dove continua a segnare tantissimo. L'annata 2018/19 è quella del suo passaggio al Chieri, dove gioca (e convince) in Under 17 e in Under 19. Il suo percorso culmina con la graduale aggregazione in prima squadra, in Serie D, dove sigla 3 presenze nella stagione 2019/20, per poi passare in pianta stabile con i "grandi" nell'annata appena conclusa. 24 presenze e 1 gol nell'ultima D: un ottimo bagaglio di esperienza per brillare anche in Eccellenza.