Finalmente Castellazzo: dall'Hsl Derthona arriva Antonio Rosti

Manca solo l'ufficialità, ma Antonio Rosti è un nuovo giocatore del Castellazzo. Il portiere arriva dall'Hsl Derthona, squadra con il quale ha disputato una buona stagione in Serie D. Per il portiere classe 1993, si tratta di un ritorno a casa: lui, alessandrino, aveva già vestito la maglia del Castellazzo, ma per diversi problemi andò via. Adesso il ritorno. Un grande ritorno. «Sostituisce Ravetto - afferma Nobili - Sono molto felice di Rosti. Ho visto le sue partite con il Derthona in Serie D e devo dire che parava le mosche. Si tratta di un grande acquisto. Sono molto contento».