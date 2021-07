Pavia, finalmente ufficiale l'acquisto di Matteo Della Volpe

La notiza era nell'aria da giorni e oggi finalmente è arrivata anche l'ufficialità: Matteo Della Volpe è un nuovo giocatore del Pavia. Il difensore centrale ex Alcione ha seguito in azzurro Omar Albertini, l'allenatore che lo ha portato alla vittoria del campionato lo scorso anno, e gli ex compagni Negri, Cornaggia e Giugno, con cui ha formato la linea difensiva meno battuta del torneo. Salgono così a sette gli acquisti effettuati dal Dg Ettore Menicucci, che tuttavia non sembra ancora intenzionato a fermarsi per regalare al suo tecnico una rosa in grado di partire coi favori del pronostico nel prossimo campionato. Cresce quindi l'attesa per il ritiro di settimana prossima a Chatillon, in Val d'Aosta, dove verrà disputata anche la prima amichevole, sabato 7 giugno alle 18:00 contro il Milan Primavera.