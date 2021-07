Pro Dronero, altro colpo in entrata: questa volta è un ex-Estudiantes

Continuano senza pause i colpi di mercato per la Pro Dronero: dopo gli ultimi acquisti annunciati nei giorni precedenti, la dirigenza dei Draghi ha ufficializzato anche l'innesto di Thiago Capomaggio, difensore centrale di piede mancino nato il 18 ottobre 2000 a La Plata, capoluogo della provincia di Buenos Aires. Cresciuto nelle giovanili dell'Estudiantes La Plata, una delle società calcistiche più vincenti del panorama sudamericano, ha poi esordito con i grandi nella Serie C argentina con la maglia dei Defensores De Cambaceres; in seguito alla trafila effettuata nel paese natio, Capomaggio si è trasferito in Italia, più precisamente alla Stilese, nel campionato di Eccellenza calabrese, ottenendo la promozione. Dopo una stagione con la casacca ionica, si è quindi trasferito nella sponda opposta, quella tirrenica, ovverosia la Gioiese 1918: nel campionato di Promozione, il giocatore ha siglato ben due reti, utili a portare la Gioiese al terzo posto in classifica nelle sei giornate disputate prima della sospensione. Un solo anno con la divisa bianco-viola addosso è bastato per mettersi in mostra e ad attirare l'attenzione dei Draghi, i quali portano avanti il proprio mercato in entrata confermandosi come una delle società più attive di questa sessione all'interno del Girone B, spaziando fra acquisti giovani e rinforzi di esperienza.