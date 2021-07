Sant'Angelo, insieme a Simone Vitali arriva anche Adriano Marzeglia

S'infiamma improvvisamente il mercato del Sant'Angelo, che nel giro di poche ore annuncia prima l'ingaggio di Simone Vitali, già anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, e poi quello di Adriano Marzeglia. Un doppio colpo pesante del Ds Raineri che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, le grandi ambizioni della società rossonera per la prossima stagione. Vitali è reduce da un campionato strepitoso con la maglia del Club Milano, con cui ha segnato 10 reti in altrettante giornate vincendo il titolo di capocannoniere del girone B, mettendosi in mostra in particolare per le sue grandi qualità sui calci piazzati. Marzeglia, centravanti fisico capace di riempire al meglio l'area di rigore, arriva dal Lornano Badesse con cui ha realizzato 4 gol in 15 partite in Serie D.

Questo il comunicato pubblicato ieri sera sul sito dei barasini: «A.S.D. Sant' Angelo 1907 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Vitali. Il neo attaccante rossonero è il secondo acquisto della campagna di rafforzamento estiva 2021/2022. Vitali, classe '88, ha collezionato 316 presenze in serie D con le maglie di Tritium, Salò, Domegliara, Colognese, Ponte San Pietro, Caravaggio, Sambonifacese, Seregno, Mapello Bonate, Aurora Seriate, Virtus Bergamo, Borgosesia e Darfo Boario. Nell' ultima stagione è stato uno dei protagonisti del Club Milano, avversario del Sant’ Angelo nel girone B del campionato di Eccellenza. Benvenuto Simone!».

Rossoneri che oggi hanno ufficializzato anche l'ingaggio dell'ex Lornano Badesse: «A.S.D. Sant' Angelo 1907 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adriano Marzeglia. Il neo centravanti rossonero è il terzo acquisto della campagna di rafforzamento estiva 2021/2022. Marzeglia, classe '86, è un attaccate che fa della forza fisica e del colpo di testa le sue armi migliori. In carriera ha collezionato 323 presenze tra serie C e serie D segnando 120 gol. Nell' ultima stagione ha vestito le maglie di Tritium Calcio 1908 e Lornano Badesse Calcio in serie D. Benvenuto Adriano!