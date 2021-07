Sorteggio Coppa Eccellenza: decisi gli abbinamenti del primo turno

Anno nuovo, vita nuova. Tra i tanti graditi ritorni con la stagione 2021/22 ci sarà, sperando fino in fondo, la Coppa Eccellenza, che torna in grande stile con un nuovo format sperimentale e con sorteggio "pilotato" dei raggruppamenti. Tanta la curiosità, con il tutto che verrà svelato nel pomeriggio di sabato 31 luglio.

IL NUOVO FORMAT • Con la stagione 2021/22 verrà abbandonato lo storico criterio di vicinorietà, che stabiliva quasi sempre gli stessi abbinamenti. Viste le tante richieste per voler cambiare la formula della competizione, il Comitato Regionale ha optato per un nuovo sorteggio pilotato, in cui i 2 gironi di Eccellenza saranno divisi in 4 macro-raggruppamenti, secondo aree geografiche, all'interno dei quali verranno sorteggiati gli accoppiamenti. Dalle uscenti della gara del primo turno ci saranno 16 qualificate agli ottavi di finale, suddivise sempre secondo i macro-raggruppamenti: gli abbinamenti verranno anche in questo caso sorteggiati.

Da ciascuno dei 4 macro-raggruppamenti arriveranno in fondo 4 squadre, due per girone: le vincenti del macro-raggruppamento 1 e 2 si affronteranno, così come quelle del 3 e del 4. La finale sarà sempre in campo neutro.

LE PARTECIPANTI E LE MACROAREE • Come spiegato prima i 4 macro-raggruppamenti saranno suddivisi secondo aree geografiche, in modo da differenziare (senza aumentare eccessivamente le distanze) i vecchi abbinamenti secondo vicinorietà. Queste le squadre inserite nei macro-raggruppamenti:

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 1 (Canavese, Biella, Valle D'Aosta, provincia nord di Torino): AYGREVILLE, LA BIELLESE, BORGARO, SETTIMO, FULGOR RONCO VALDENGO, LA PIANESE, PRO EUREKA, VENARIA, ALICESE ORIZZONTI.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 2 (VCO, Novara, Vercelli): ACCADEMIA BORGOMANERO, LG TRINO, BORGOSESIA*, BORGOVERCELLI, BAVENO, DUFOUR VARALLO, OLEGGIO, STRESA, VERBANIA.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 3 (Provincia sud di Torino, Cuneo): CUNEO OLMO, ALBA CALCIO, ALBESE, BENARZOLE, CHISOLA, G.CENTALLO, MORETTA, PINEROLO, PRO DRONERO.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 4 (Torino, Asti, Alessandria): ACQUI, CASTELLAZZO, S.D. SAVIO ASTI, VANCHIGLIA, RIVOLI, LUCENTO, CBS, ATLETICO TORINO.

*Il Borgosesia sarà con ogni probabilità ripescato in Serie D e lascerà il suo posto all'interno del sorteggio.

IL SORTEGGIO* • MACROAREA 1: La Pianese - Borgaro - Alicese Orizzonti

Venaria - La Biellese

Fulgor Ronco Valdengo - Settimo

Aygreville - Pro Eureka

MACROAREA 2: Borgosesia - Oleggio - Baveno

Borgovercelli - LG Trino

Dufour Varallo - Accademia Borgomanero

Verbania - Stresa

MACROAREA 3: Pinerolo - Moretta - Pro Dronero

Cuneo Olmo - Alba Calcio

G.Centallo - Albese

Benarzole - Chisola

MACROAREA 4: CBS - Lucento

Rivoli - Acqui

SD Savio Asti - Atletico Torino

Castellazzo - Vanchiglia

*La prima squadra di ogni abbinamento giocherà in casa la prima gara.

LE DATE • Si parte domenica 29 agosto 2021, con la prima gara dei triangolari e con l'andata degli abbinamenti. Per i triangolari giocheranno contro le prime due squadre sorteggiate (in casa la prima). La seconda giornata dei triangolari sarà domenica 5 settembre, insieme al ritorno degli abbinamenti. Giocheranno contro la squadra che riposava (in casa) contro la perdente della prima gara (in caso di pareggio contro la squadra che ha giocato in casa domenica 29 agosto). La terza giornata del triangolare sarà invece giovedì 16 settembre. In aggiornamento le date dei prossimi turni.