Varzi, presi quattro giovani per Alessandro Pagano

Dopo aver messo a segno dei colpi importanti che hanno proiettato di diritto il Varzi tra le favorite del prossimo campionato di Eccellenza, il Ds Nicola Raso si sta ora concentrando sui giovani da inserire nella rosa a disposizione di Alessandro Pagano. In pochi giorni sono arrivati ben quattro innesti tra gli under: Alessandro Ruggieri, laterale destro classe 2002 proveniente dalla Pro Sesto; Francesco Dennis Caria, terzino classe 2001 proveniente dal Città di Sangiuliano; Riccardo Baggini, difensore classe 2002 giunto in prestito dal Fanfulla; Federico Ranzetti, centrocampista classe 2002 arrivato dal Como Primavera.

Contemporaneamente la società, con un comunicato sul proprio sito, ha salutato ben nove calciatori: «L’Asd Varzi Fbc comunica le cessioni di nove giocatori della Prima Squadra in vista della stagione 2021/2022. La società intende ringraziare Marco Di Placido, che passerà alla Castellana, Flavio Bernareggi, accasatosi all’Ardor Lazzate, Riccardo Grippo, trasferito al Borgomanero, Gabriele Montagna, ritornato all’Alessandria, Alex Paesotto, anche lui tornato alla base a Casteggio, Giacomo Serralunga, che si è accordato con il Club Milano, Marco Aramini e Francesco Bilardo, in cerca di una sistemazione, e Mattia Pellegrini, andato all’Apos Stradella. A tutti i nove giocatori va un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione e per il futuro».