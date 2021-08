Club Milano, Caputo guida il poker di rinforzi per Zenoni

Come avevamo anticipato già nei giorni scorsi, Alessandro Caputo è un nuovo giocatore del Club Milano. L'attaccante classe 1992 è reduce da tre stagioni al Varzi, dove è stato protagonista della promozione in Eccellenza due anni fa. Insieme a lui sono stati ufficializzati altri tre acquisti: Gabriele Piras, difensore classe 1999 proveniente dal Carbonia; Simone Diana, difensore classe 1999 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Legnano, collezionando 16 presenze in Serie D; Juan Grezzana, difensore classe 1996 in arrivo dall'A. Toma Maglie.

Sempre dal Varzi è in arrivo un altro rinforzo, stavolta per il centrocampo dei biancorossi. Si tratta di Giacomo Serralunga, giovane talento classe 2001 cresciuto nella Pro Sesto. Per lui anche una discreta esperienza tra i grandi, avendo vestito le maglie di Vertovese e Villa Valle prima del trasferimento alla corte di Alessandro Pagano. A dare l'annuncio è stata la società granata, che ha salutato il ragazzo sul proprio sito.