Lumezzane, è ufficiale: in panchina siederà Arnaldo Franzini

A poco più di un mese dall'inizio del campionato, e con la preparazione alle porte, il Lumezzane scioglie finalmente la riserva sul nuovo allenatore e affida la panchina ad Arnaldo Franzini. All'ex tecnico del Seregno, esonerato lo scorso febbraio con la squadra al secondo posto a -4 dalla Casatese, spetterà il compito di riportare i rossoblu in Serie D, obiettivo fallito nell'ultimo campionato da Marius Stankevicius perdendo lo spareggio contro la Leon. Battuta quindi la concorrenza di Delpiano, che negli ultimi giorni sembrava il grande favorito, Cassetti, De Paola e Antonioli.

Questo il comunicato del club bresciano: «La società FC Lumezzane VGZ comunica di aver perfezionato un accordo con il signor Arnaldo Franzini per la conduzione tecnica della Prima Squadra nella stagione sportiva 2021/2022. Arnaldo Franzini è nato a Vernasca (Piacenza) il 5 gennaio 1968. Dopo una carriera da centrocampista in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Rimini, Sassuolo, Brescello, Voghera e Montichiari, ha iniziato la carriera da allenatore nel Fidenza, nella stagione 2008/2009. A Piacenza ha allenato e vinto con entrambe le squadre della città: prima ha portato il Pro Piacenza dalla Promozione ai professionisti; quindi ha riportato in serie C il Piacenza al suo primo anno sulla panchina biancorossa, dopo una cavalcata da record. Dopo aver consolidato la posizione della squadra nella terza serie nazionale attraverso una serie di piazzamenti di prestigio fino al 2020. Nella stagione appena conclusa ha allenato il Seregno in serie D».

I rossoblu ufficializzano anche lo staff: Andrea Lussardi affiancherà Franzini ricoprendo il ruolo di vice, mentre il preparatore atletico sarà Alessandro Spaggiari. Definito anche il nuovo Direttore Sportivo, che sarà Carlo Maria Zerminiani. Classe 1990, ha collaborato in qualità di osservatore per società come l’Alessandria Calcio, la Reggiana e il Vicenza. Nella stagione 2017/18 è stato consulente dell’Arzignano quando in panchina sedeva l’ex rossoblù Vincenzo Italiano. Nelle ultime due stagioni, invece, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per il Vigasio.

La società fa sapere che «Arnaldo Franzini e Carlo Zerminiani verranno presentati ufficialmente mercoledì 4 agosto, alle ore 15, al campo sportivo di Polpenazze del Garda, struttura presso la quale la Prima Squadra del FC Lumezzane VGZ svolgerà la parte iniziale della preparazione al campionato di Eccellenza 2021/2022».