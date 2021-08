Sant'Angelo, restlilyng in difesa con Gritti e Barbieri

Dopo aver rinforzato il centrocampo con l'acquisto di Stefano Mauri dall'Alcione, e aver rivoluzionato l'attacco con la coppia Vitali-Marzeglia, per Davide Raineri è arrivato il momento di concentrarsi sul reparto arretrato, rimasto orfano di Mario Scietti e Davide De Angeli che sono passati rispettivamente all'Offanenghese e all'RG Ticino. Ufficializzato nel weekend il rinnovo di Lapo Radaelli, tra ieri e oggi il ds rossonero ha messo a segno due colpi importanti: Omar Barbieri, classe 2002 cresciuto nel settore giovaniole della Pergolettese, e Matteo Gritti, reduce dal'esperienza al Vigasio nell'Eccellenza veneta.

Questo il comunicato pubblicato sul sito della società barasina: «A.S.D. Sant' Angelo 1907 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gritti. Il neo difensore rossonero è il quinto acquisto della campagna di rafforzamento estiva 2021/2022. Gritti, classe '86, è un difensore centrale che in carriera ha collezionato 123 presenze in serie C, vestendo maglie importanti come quelle di S.S. Juve Stabia e US Pergolettese 1932, e 196 presenze in serie D condite da 12 reti realizzate. Nell' ultima stagione ha vestito la maglia del Vigasio in Eccellenza veneta. Benvenuto Matteo!»

Rese note anche le date delle prime amichevoli: per vedere all'opera la squadra di Gatti bisognerà aspettare fino al 14 agosto, quando è in programma l'amichevole con la Folgore Caratese, mentre il 25 andrà in scena la seconda edizione del memorial "Salvatore Valentino", che vedrà i rossoneri affrontare il Fanfulla nel derby del lodigiano.