Alba Calcio, la fascia sinistra mette la freccia con David Arkaxhiu

Una mossa che può rivelarsi decisamente azzeccata. Dopo l'importante annata passata a Saluzzo, in Serie D, uno dei tanti enfant prodige di casa Chisola David Arkaxhiu si prepara a tornare in Eccellenza, ma con la casacca della neonata Alba Calcio.

Terzino sinistro del 2002 dalle grandi doti atletiche, Arkaxhiu ha fatto vedere numeri incredibili negli anni passati in via del Castello (dal 2016 al 2020), riuscendo anche ad arrivare a giocare con costanza nella Rappresentativa Regionale con i pari età. Tra titoli regionali e grandi prestazioni David è arrivato poi alle porte della prima squadra, scendendo in campo 2 volte con Marcello Meloni in panchina prima di sposare, ad aprile, la causa del Saluzzo. Con i marchionali ha collezionato 14 presenze, tutte utili per aumentare ulteriormente la sua esperienza. Un 2002 che corre come un veterano: Salvatore Telesca ha adesso una freccia in più al proprio arco.