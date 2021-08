Ufficiale il ripescaggio della Tritium, pubblicati i gironi di Eccellenza e Under 19 Regionale A

Dopo la pubblicazione del Protocollo Sanitario per la stagione 2021/22 e dei campionati e della Coppa Italia dalla Promozione fino alla Terza Categoria, si attendeva anche la definizione dei gironi di Eccellenza e Under 19 Regionale A, per cui si aspettava l'ufficialità del ripescaggio della Tritium in Serie D. Ieri la Lnd ha finalmente sancito il ritorno dei biancazzurri nella massima serie dilettantistica insieme a Borgosesia e Nola, andando così a riempire i tre posti che erano rimasti vacanti dopo la riammissione tra i professionisti di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena. Un domino innescato dall'esclusione di Chievo Verona, Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese.

La formazione di Tricarico avrà così l'opportunità di riscattare una scorsa stagione piuttosto deludente, che l'aveva vista chiudere il torneo in penultima posizione. Orfana dei trezzesi, l'Eccellenza vede pertanto 50 squadre ai nastri di partenza, suddivise in un girone da 18 squadre e due da 16. Questa la loro composizione:

GIRONE A: Accademia Pavese, Ardor Lazzate, AVC Vogherese, Base 96, Calcio Club Milano, Calvairate, Castanese, Gavirate, Pavia, Rhodense, Sestese, Settimo Milanese, Varesina, Varzi, Verbano, Vergiatese.

GIRONE B: Albinogandino, Castelleone, Cisanese, GS Vertovese, Lemine Almenno, Luciano Manara, Luisiana, Mapello, Mariano, Offanenghese, Pontelambrese, RC Codogno, Sancolombano, Sant'Angelo, Scanzorosciate, Speranza Agrate, Trevigliese, Zingonia Verdellino.

GIRONE C: Atletico Castegnato, Bedizzolese, Carpenedolo, Castiglione, Cazzagobornato, Ciliverghe, Darfo Boario, Forza e Costanza, Governolese, Lumezzane, Orceana, Prevalle, Pro Palazzolo, Rovato, Valcalepio, Vobarno.

Il ripescaggio della Tritium in Serie D ha comportato anche il ritorno dell'Under 19 nella Juniores Nazionale, dando così il via libera alla definizione dei raggruppamenti del campionato Under 19 Regionale A. Le 66 squadre sono state divise in cinque gironi, quattro da 13 e uno da 14. Ufficializzati anche i tabelloni di Coppa Italia sia per l'Eccellenza che per la Juniores: CLICCA QUI per scaricare il documento «Gironi e Calendari Coppa» e scoprire tutti gli abbinamenti.

Di seguito tutti e cinque i gironi completi del campionato Under 19 Regionale A:

GIRONE A: Accademia Calcio Vittuone, Ardor Bollate, Aurora CMC Uboldese, Calcio Canegrate, Calcio Club Milano, Corbetta, Gallarate, Morazzone, Rhodense, Sestese, Union Villa Cassano, Universal Solaro, Varesina.

GIRONE B: Ardor Lazzate, Base 96, Bresso Calcio, Calvairate, Castello Città di Cantù, Centro Schuster, Cinisello, Circolo Giovanile Bresso, La Dominante, Lentatese, Lissone, Mariano, Villa.

GIRONE C: Academy Brianza Olginatese, Albinogandino, Carugate, Cisanese, Città di Segrate, Cologno, Fiorente Colognola, Lemine Almenno, Luciano Manara, Nembrese, Pozzuolo, Scanzorosciate, Speranza Agrate.

GIRONE D: Bedizzolese, Carpenedolo, Cazzagobornato, Cellatica, Ciliverghe, Darfo Boario, Governolese, Lumezzane, Ospitaletto, Trevigliese, Verolese, Vighenzi, Vobarno.

GIRONE E: Accademia Pavese, Assago, Atletico CVS, AVC Vogherese, Barona Sporting, Brera, Casalpusterlengo, Club Milanese, La Spezia, Locate, Pavia, RC Codogno, Rozzano, Sancolombano.