Sant’Angelo, Roberto Gatti non si nasconde: «Giusto che le aspettative siano alte, vogliamo stare davanti»

Ieri pomeriggio al Chiesa si è alzato il sipario sul Sant’Angelo che proverà a dare l’assalto alla Serie D, obiettivo sfuggito per un soffio nell’ultimo campionato, concluso al secondo posto staccato soltanto due punti dall’Alcione. Per riuscirci la società ha fatto un mercato importante, a partire dalla guida tecnica che è stata affidata a Roberto Gatti, reduce da due stagioni alla Caronnese.

L’allenatore rossonero non nasconde gli obiettivi stagionali: «Sicuramente è una bella piazza, molto ambiziosa. Le aspettative sono alte com’è giusto che sia per il Sant’Angelo in un campionato di Eccellenza, noi abbiamo allestito una rosa competitiva e cercheremo di restare davanti più che possiamo. Poi il calcio è fatto di mille sfaccettature, se tutto funziona come speriamo possiamo ottenere un bel risultato». Riguardo al sistema di gioco che utilizzerà, il tecnico spiega: «A Caronno c’era Corno e con lui è giusto giocare col trequartista. Per il resto io ho sempre giocato 4-3-3 e così ci schiereremo anche quest’anno, abbiamo costruito la squadra per questo sistema di gioco».

Cercando di allestire una rosa in grado di ambire alla promozione, il direttore sportivo Davide Raineri ha dovuto far fronte alla partenza di giocatori esperti, come Bertani, Panigada, Scietti, De Angeli e Cristofoli, ma anche di giovani promettenti come Cicciù e Alpoli. Per sostituirli sono arrivati elementi di assoluto valore, come il bomber Adriano Marzeglia, il capocannoniere dell’ultimo torneo Simone Vitali, il fresco campione Stefano Mauri, oltre ai difensori Matteo Gritti e Andrea Pinton. Quest’ultimo, classe 1996 ex Lumezzane, è stato annunciato direttamente oggi alla presentazione della squadra.

Per rinforzare ulteriormente la squadra sono stati acquistati anche giovani interessanti come Jan Casali, Lapo Radaelli, Omar Barbieri, Federico Berto e Francesco Iovine, difensore classe 2002 ex Renate e Brusaporto. Anche quest’ultimo è stato annunciato oggi in occasione della ripresa degli allenamenti. Definito lo staff che affiancherà Roberto Gatti: il preparatore atletico Giorgio Clerici, l'allenatore dei portieri Diego Trabattoni, il fisioterapista Emanuele Muri e il Team Manager Sergio Mariani.

Con questi ultimi colpi il ds Raineri chiude la campagna acquisti: «Adesso l'ossatura della squadra c'è, poi se si verificherà un'occasione di mercato saremo pronti a coglierla. Con Pinton e Gritti ora siamo coperti al centro della difesa. Manca forse un terzino sinistro di piede mancino. Chiaramente il nostro obiettivo è lottare per star davanti, non ci nascondiamo. Poi ci sono anche le avversarie, dall'Offanenghese al Codogno fino allo Scanzorosciate. Alla fine sarà il campo ad emettere il suo verdetto: per vincere bisogna sia correre tanto sia trattar bene il pallone».

La prima uscita dei barasini è in programma sabato 14 agosto contro la Folgore Caratese. Seguiranno poi le amichevoli con Castellanzese e Caronnese che precederanno il Memorial Valentino, fissato per il 25 agosto, che vedrà protagoniste il Sant’Angelo e il Fanfulla. Prima dell’esordio in Coppa Italia, previsto il 5 settembre sul campo del Varzi, ci sarà tempo anche per il test con la Castanese.